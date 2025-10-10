Ένας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θανάσιμα τραυματισμένος ήταν 31 ετών, ουκρανικής καταγωγής και φέρεται να ήταν δεμένος με tire up και χτυπημένος. Ο τραυματίας ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο, είναι 48 ετών και είναι επίσης από την Ουκρανία. Τόσο ο νεκρός, όσο και ο τραυματίας έφεραν χτυπήματα.

Ο 48χρονος τραυματίας φέρεται να υποστήριξε ότι 4 άτομα εισέβαλαν στο διαμέρισμα και τους χτύπησαν. Πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχουν διαπιστωθεί ίχνη παραβίασης στο διαμέρισμα.

Τις έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης ανέλαβε το τοπικό τμήμα Ασφάλειας.

Πηγή: skai.gr

