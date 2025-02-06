Του Μάκη Συνοδινού

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στην Καισαριανή και είχε ως αποτέλεσμα ένας μοτοσικλετιστής να χάσει τη ζωή του.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στη δημοσιότητα το skai.gr φαίνεται καρέ καρέ η σύγκρουση που σημειώθηκε στη 1:45 στη συμβολή της Εθνικής Αντιστάσεως με την Ανακρέοντος.

Το αυτοκίνητο αρχικά είναι σταματημένο στο φανάρι στην οδό Ανακρέοντος. Στη συνέχεια το αυτοκίνητο ξεκινάει ενώ την ίδια στιγμή η μοτοσικλέτα με τον άτυχο οδηγό ανεβαίνει την Εθνικής Αντιστάσεως.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μοτοσικλέτα καρφώνεται πάνω στο αυτοκίνητο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 20χρονος αναβάτης της μηχανής και η οδηγός να τραυματιστεί σοβαρά.

Η γυναίκα συνελήφθη και νοσηλεύεται φρουρούμενη. Υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες, εάν παραβίασε κάποιο από τα οχήματα ερυθρό σηματοδότη και εάν ο οδηγός της μοτοσικλέτας είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.

