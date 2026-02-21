Όταν ο φωτορεπόρτερ Μανώλης Μεγαλοοικονόμου εξηγούσε πώς έπαιρνε τις φωτογραφίες από τους ναζί

Με αφορμή τις συγκλονιστικές φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής, στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ προβλήθηκε βίντεο αρχείου, στο οποίο ο μεγάλος φωτορεπόρτερ Μανώλης Μεγαλοοικονόμου (1902-2002) εξηγούσε πώς έπαιρνε τις φωτογραφίες των ναζί και τις έστελνε στην Αγγλία, αποκαλύπτοντας τις θηριωδίες επί γερμανικής κατοχής.

Οι Γερμανοί έβγαζαν φωτογραφίες με τους προσωπικούς τους φωτογράφους και τις εκτύπωναν σε ένα φωτογραφείο. Ο φωτορεπόρτερ είχε ζητήσει να υπάρχει διπλή εκτύπωση και περνούσε και «έκλεβε» τις ιστορικές φωτογραφίες και στη συνέχεια τις έστελνε μέσω Ισπανίας ή Αιγύπτου στην Αγγλία, για να δουν στον έξω κόσμο τι γινόταν στην Ελλάδα.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται οι φωτογραφίες που βρέθηκαν στο Βέλγιο να προέρχονται από αυτή τη γενναία δράση, σύμφωνα με την εκπομπή.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο Μανώλης Μεγαλοοικονόμου ανέφερε χαρακτηριστικά σε παλιά του συνέντευξη: «Έχω φωτογραφικό υλικό, γερμανικό. Εμένα με τον Φίνο και άλλους συναδέρφους μάς καλέσαν στην Κομαντατούρ, στην οδό Κοραή, δεξιά. Ανεβήκαμε στο 3ο πάτωμα και περιμέναμε 1-2 ώρες. Μας έβαλε μέσα σε μια αίθουσα και λέει 'εσείς στο εξής δεν θα παίρνετε ταινίες ούτε φωτογραφίες, μηχανή δεν θα έχετε στα χέρια σας'. Και δεν μπορώ να πω ότι έγινε 100% αλλά είναι φόβος. 'Αν σας πιάσουμε με τη μηχανή αλίμονό σας'», θυμήθηκε πως τους έλεγαν.

«Και ήταν αυτές οι φωτογραφίες τόσο τρομερές που δεν τις έχουμε δυστυχώς, και ούτε τις είδα ποτέ. Μου το είπαν αυτοί, πόσο δεν πίστευαν οι Ευρωπαίοι ότι γίνονταν αυτά. Οι άνθρωποι και τα παιδιά τα σκελετωμένα, τους πεθαμένους και όλα αυτά που παίρνανε οι Γερμανοί. Ακόμη και τουφεκισμούς. Αυτό όλο το υλικό που μάζευα, από τους Γερμανούς, κλέβαμε τον δεύτερο φάκελο που ήταν στο ίδιο όνομα» έλεγε ο σπουδαίος φωτορεπόρτερ.

Πηγή: skai.gr

