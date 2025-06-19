Συνελήφθη πρώτες πρωινές ώρες της (19/6) στην περιοχή της Καλλιθέας, 34χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή της Καλλιθέας, εντόπισαν όχημα με οδηγό τον 34χρονο και το κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον ενδελεχή έλεγχο του οχήματος βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες εντός του καθρέφτη του οχήματος 10 νάιλον συσκευασίες κοκαΐνης έτοιμες προς διακίνηση και το χρηματικό ποσό των 1.370 ευρώ και ο 34χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

