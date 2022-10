Βιασμός 12χρονης στον Κολωνό: Σε διαθεσιμότητα ο 36χρονος συλληφθείς διοικητικός υπάλληλος του «Μεταξά» Ελλάδα 13:59, 16.10.2022 linkedin

Τη Δευτέρα απολογείται ο 36χρονος, μαζί με τον 33χρονο «πελάτη» και την μάνα του 12χρονου κοριτσιού - Αναμένεται νέα σύλληψη τις επόμενες ώρες