Βίαιη προσαγωγή μαρτύρων διέταξε το δικαστήριο για την υπόθεση των υποκλοπών

Τη βίαιη προσαγωγή των μαρτύρων που δεν προσήλθαν στο δικαστήριο, παρά το γεγονός ότι είχαν κλητευθεί κανονικά, διέταξε η έδρα

Τη βίαιη προσαγωγή των μαρτύρων που δεν προσήλθαν στο δικαστήριο, παρά το γεγονός ότι είχαν κλητευθεί κανονικά, διέταξε η έδρα στο πλαίσιο της δίκης για την υπόθεση των υποκλοπών.

Η απόφαση ελήφθη μετά την αδικαιολόγητη απουσία των μαρτύρων από τη διαδικασία. Το δικαστήριο έκρινε αναγκαία τη λήψη του συγκεκριμένου μέτρου προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της δίκης και η απονομή της δικαιοσύνης.

