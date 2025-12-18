ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ο λογιστής από τα Γιαννιτσά

Προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης από τα Γιαννιτσά που εισέπραττε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κρίθηκε μετά την απολογία του, για νέες κατηγορίες, στον Ευρωπαίο ανακριτή, ο 54χρονος λογιστής.

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είχε απολογηθεί τον περασμένο Οκτώβριο και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ωστόσο, είναι αντιμέτωπος με νέες κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σε βάρος του για το αδίκημα της απάτης και της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι κατηγορίες αφορούν νέα στοιχεία που συνέλεξε ο Ανακριτής στo πλαίσιo της κύριας έρευνας στην υπόθεση των Γιαννιτσών. Ο λογιστής βρέθηκε σήμερα στο ανακριτικό γραφείο και μετά την απολογία του με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Με την προφυλάκιση του λογιστή, πλέον οι προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση των Γιαννιτσών είναι 15.

Παράλληλα, ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται σήμερα και οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

