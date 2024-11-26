«Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Πανελλαδική εκστρατεία συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης

Ενόψει της χριστουγεννιάτικης περιόδου, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποιεί πανελλαδική Εκστρατεία Συγκέντρωσης Τροφίμων και Ειδών Πρώτης Ανάγκης, έως τις 13 Δεκεμβρίου 2024, προκειμένου να καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες στις ήδη αδύναμες οικονομικά οικογένειες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η υποστήριξή σας είναι ζωτικής σημασίας για να ενισχύσουμε τις δράσεις και τις υπηρεσίες μας, υποστηρίζοντας τα παιδιά που φιλοξενούνται στα Σπίτια του Οργανισμού πανελλαδικά και τα παιδιά των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, αδυνατώντας να καλύψουν βασικές ανάγκες.

«Καλούμε όλους εσάς, ιδιώτες και επιχειρήσεις, να συμμετέχετε στην πανελλαδική εκστρατεία συγκέντρωσης τροφίμων και άλλων βασικών ειδών, και μαζί να εξασφαλίσουμε να μη λείψουν τα Χριστούγεννα σε κανένα παιδί. Μόνο με τη συμμετοχή όλων μας, θα καταφέρουμε, και αυτά τα Χριστούγεννα, να εξασφαλίσουμε στα παιδιά και τις οικογένειές τους τα πιο όμορφα και ζεστά Χριστούγεννα!» αναφέρει στο κάλεσμά του Το Χαμόγελο.

Τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης που συγκεντρώνει ο Οργανισμός, καθώς και τα 14 σημεία πανελλαδικά που παραλαμβάνονται τα προϊόντα:

Αλάτι

Αλεύρι

Βρεφικό γάλα Νο 1 & 2

Βρεφικές κρέμες

Γάλα εβαπορέ

Είδη βρεφικής φροντίδας (πάνες Νο 4, 5 & 6, μωρομάντηλα, σαμπουάν, αφρόλουτρα)

Είδη πρωινού (κακάο, μπισκότα, κρουασάν, δημητριακά, φρυγανιές, μέλι, μαρμελάδα, μερέντα, χυμοί)

Είδη προσωπικής φροντίδας (σαμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες κ.ά.)

Είδη οικιακής χρήσης (αλουμινόχαρτο, διάφανη μεμβράνη, λαδόκολλα, σακούλες απορριμμάτων, γάντια μιας χρήσης)

Ζάχαρη

Ζυμαρικά

Λάδι

Μπαχαρικά

Ξύδι

Όσπρια

Προϊόντα καθαρισμού (καθαριστικά και απολυμαντικά γενικής χρήσης, μαλακτικό ρούχων, απορρυπαντικό πλυντηρίου, χλωρίνη κλπ)

Ρύζι

Σάλτσα τομάτας

Συσκευασμένα Χριστουγεννιάτικα Γλυκίσματα (μελομακάρονα, κουραμπιέδες κ.ά.)

Χαρτικά (χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας, χαρτοπετσέτες)

Δείτε ΕΔΩ τα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας του Οργανισμού, σε συνολικά 14 περιοχές στην Ελλάδα που μπορείτε να αφήσετε τις προσφορές σας.

Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «η διαδικασία συγκέντρωσης, διαχείρισης και μεταφοράς των ειδών πραγματοποιείται με απόλυτη διαφάνεια. Ειδικότερα, τα είδη που προσφέρονται μεταφέρονται με εξειδικευμένα οχήματα του Οργανισμού (φορτηγά ψυγεία, εξειδικευμένα ψυγεία) στα Κέντρα Στήριξης και στις Τράπεζες Ειδών του Οργανισμού. Η διαχείριση και αποθήκευση των ειδών γίνεται μεμονωμένα, ανά κατηγορία, με σεβασμό κι απόλυτη τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής».

