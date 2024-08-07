Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε κατά τις 10 το πρωί της Τετάρτης στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, λίγο μετά το Μέγαρο Μουσικής.

Το ένα εκ των τριών αυτοκινήτων υπέστη σοβαρές ζημιές στο πρόσθιο τμήμα του, ωστόσο παρά τη σφοδρή σύγκρουση δεν προέκυψε κανένας τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσε όχημα οδικής βοήθειας για να απομακρύνει, αρχικά, το αυτοκίνητο που είχε τις σημαντικότερες φθορές.

Για λίγη ώρα καταγράφονταν μικρές καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα της Β. Σοφίας.

Πηγή: skai.gr

