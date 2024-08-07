Μοντέλο Βενετίας στη Σαντορίνη

Σε αύξηση της τιμής καθόδου στη Σαντορίνη για τους επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων προσανατολίζεται το Μέγαρο Μάξιμου, με κυβερνητικό στέλεχος να επισημαίνει ότι «δεν μπορεί να είναι κάτω από 10 ευρώ», από 2 ευρώ που είναι σήμερα.
Είναι ένα από τα μετρά που θα ληφθούν για την αντιμετώπιση του υπερτουρισμού, όπως σημειώνει σε άρθρο της η Καθημερινή.
Επιπλέον, αναφέρει η εφημερίδα, αναμένεται η εκπόνηση μελέτης για τον προσδιορισμό του ανωτάτου ημερησίου αριθμού επισκεπτών που μπορεί να δεχθεί το νησί.
Σήμερα το πλαφόν είναι 8.000 επισκέπτες, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται τα ημερόπλοια, με αποτέλεσμα ο αριθμός τους να εκτοξεύεται.
Η Σαντορίνη θα αντιμετωπιστεί ως ειδικό πρότζεκτ εξαιτίας της μεγάλης τουριστικής πίεσης που δέχεται.
Ανάσα στο νησί αναμένεται να δώσει η κατασκευή νέου λιμανιού στον Μονόλιθο.
Θα είναι μεγάλη βοήθεια αν το τέλος κατευθυνθεί στην αυτοδιοίκηση, τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο δήμαρχος Σαντορίνης.
Όπως ανέφερε ο κ. Ζώρζος τα χρήματα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών και για άλλα προβλήματα όπως περισυλλογή απορριμμάτων.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.