Ρέθυμνο: Νεκρός βρέθηκε ο 32χρονος του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί σε φαράγγι

Ο 33χρονος διέσχιζε το φαράγγι με την κοπέλα του, όταν αποφάσισε να κολυμπήσει στο ποτάμι.

Νεκρός εντοπίστηκε αργά χθες (6/8) το βράδυ 32χρονος πυροσβέστης από το Ηράκλειο που η κοπέλα του δήλωσε ότι είχε χάσει τα ίχνη του στο Κουρταλιώτικο φαράγγι στο Ρέθυμνο.

Αμέσως μετά την αναφορά της κοπέλας, στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την Πυροσβεστική υπηρεσία. Τελικά, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε λίγο πριν από τις 12 τα μεσάνυχτα χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο 33χρονος διέσχιζε το φαράγγι με την κοπέλα του, όταν αποφάσισε να κολυμπήσει στο ποτάμι.

Η κοπέλα συνέχισε την πορεία της για να συνειδητοποιήσει αργότερα ότι ο 33χρονος αγνοούνταν.

Πηγή: ertnews.gr

