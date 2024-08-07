Νεκρός εντοπίστηκε αργά χθες (6/8) το βράδυ 32χρονος πυροσβέστης από το Ηράκλειο που η κοπέλα του δήλωσε ότι είχε χάσει τα ίχνη του στο Κουρταλιώτικο φαράγγι στο Ρέθυμνο.

Αμέσως μετά την αναφορά της κοπέλας, στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την Πυροσβεστική υπηρεσία. Τελικά, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε λίγο πριν από τις 12 τα μεσάνυχτα χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο 33χρονος διέσχιζε το φαράγγι με την κοπέλα του, όταν αποφάσισε να κολυμπήσει στο ποτάμι.

Η κοπέλα συνέχισε την πορεία της για να συνειδητοποιήσει αργότερα ότι ο 33χρονος αγνοούνταν.

