Βασίλης Καλογήρου: Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις

Παραδόθηκαν κι επισήμως, όπως μετέδωσε το Οpen, οι τοξικολογικές εξετάσεις του Βασίλη Καλογήρου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε ερημική τοποθεσία στον Τύρναβο, μετά από 50 ημέρες εξαφάνισης.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, στο αίμα του άτυχου 39χρονου εντοπίστηκε σε χαμηλές τιμές αντιψυχωσικό φάρμακο, που δεν αγγίζει ωστόσο ούτε τα θεραπευτικά επίπεδα.

Σύμφωνα με το Open, οι τοξικολογικές εξετάσεις δείχνουν πως ο Βασίλης δεν είχε πάρει ξανά άλλη δόση από τη στιγμή που έφυγε από το σπίτι, ενώ δεν ανιχνεύθηκε κανένα άλλο φάρμακο ή ουσία στον οργανισμό του.

Παράλληλα εντοπίστηκε τμήμα του δακτύλου του κομμένο με τομή, η οποία φαίνεται σαν να έγινε από αιχμηρό αντικείμενο, γεγονός που προβληματίζει τις Αρχές όσον αφορά το εάν τελικά υφίσταται εγκληματική ενέργεια.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ιστολογικές εξετάσεις.

Με πληροφορίες από: Οnlarissa

