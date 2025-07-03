Βασίλης Φλωρίδης: Πήρε τις περισσότερες ψήφους για εισαγγελέας Αρείου Πάγου

O αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Φλωρίδης, συγκέντρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, τις περισσότερες ψήφους στη σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής για τη θέση εισαγγελέως του Αρείου Πάγου.

Συγκεκριμένα ο κ. Φλωρίδης έλαβε 17 ψήφους, ο κ. Κώστας Τζαβέλας 14, η κα Γκανέ 12, ο κ. Σκάρος 10, η κα Καπαγιάννη 7 και η κα Μουζάκη 6. Την τελική απόφαση θα λάβει τις επόμενες ημέρες το Υπουργικό Συμβούλιο έπειτα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

