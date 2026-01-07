Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας το οποίο φέρεται να καταγράφει γυναίκα αστυνομικό να προβαίνει σε άσκοπους πυροβολισμούς σε γλέντι.

Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας ανακοίνωσε ότι το εν λόγω οπτικό υλικό ήδη εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία, τόσο ως προς τη γνησιότητα, όσο και ως προς τον τόπο και χρόνο λήψης αυτού.

Παράλληλα κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες ποινικής και πειθαρχικής διερεύνησης, ώστε, εφόσον προκύψουν ευθύνες να αποδοθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Σχετικά με βιντεοληπτικό υλικό που προβλήθηκε σε μεσημεριανή τηλεοπτική εκπομπή, στην οποία αναφέρθηκε ότι γυναίκα αστυνομικός προβαίνει σε άσκοπους πυροβολισμούς, από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι το εν λόγω οπτικό υλικό ήδη εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο ως προς τη γνησιότητα, όσο και ως προς τον τόπο και χρόνο λήψης αυτού.

Παράλληλα κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες ποινικής και πειθαρχικής διερεύνησης, ώστε εφόσον προκύψουν ευθύνες να αποδοθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

