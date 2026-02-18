Του Μάκη Συνοδινού
Πονοκέφαλο έχει προκαλέσει στις Αρχές η απόδραση του 20χρονου Αιγύπτιου το μεσημέρι από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.
Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και σύλληψη του χωρίς ωστόσο μέχρι αυτή την ώρα να έχει εντοπιστεί.
Ο 20χρονος είχε μεταφερθεί από το Β’ Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου προκειμένου να δικαστεί για την απέλαση του.
Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Αιγύπτιος δεν φόραγε χειροπέδες και όταν βρήκε την κατάλληλη στιγμή άρχισε να τρέχει φεύγοντας από το πάρκο που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.