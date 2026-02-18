Λογαριασμός
Ανθρωποκυνηγητό για την απόδραση του κρατουμένου από την Ευέλπιδων - Τι συνέβη

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει εντοπιστεί - Ο 20χρονος είχε μεταφερθεί από το Β’ Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου προκειμένου να δικαστεί για την απέλαση του

Κρατούμενος

Του Μάκη Συνοδινού

Πονοκέφαλο έχει προκαλέσει στις Αρχές η απόδραση του 20χρονου Αιγύπτιου το μεσημέρι από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και σύλληψη του χωρίς ωστόσο μέχρι αυτή την ώρα να έχει εντοπιστεί.

Ο 20χρονος είχε μεταφερθεί από το Β’ Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου προκειμένου να δικαστεί για την απέλαση του.

Κρατούμενος

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Αιγύπτιος δεν φόραγε χειροπέδες και όταν βρήκε την κατάλληλη στιγμή άρχισε να τρέχει φεύγοντας από το πάρκο που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια.

