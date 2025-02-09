Πάτρα: Στο Νοσοκομείο τρεις ανήλικοι μετά από μαθητικό πάρτι - 6 συλλήψεις

Στο νοσοκομείο κατέληξαν τρεις ανήλικοι το βράδυ του Σαββάτου, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, συμμετείχαν σε μαθητικό πάρτι που γινόταν σε σπίτι στο Σούλι Πατρών, χωρίς την παρουσία ενηλίκων.

Ενώ το πάρτι των 15χρονων και 16χρονων βρισκόταν σε εξέλιξη, κλήθηκε το ΕΚΑΒ καθώς τρεις μαθητές δεν αισθάνονται καλά.

Το ΕΚΑΒ μετέφερε τους τρεις ανήλικους στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύονται.

Το ΕΚΑΒ ειδοποίησε την Αστυνομία, άνδρες της οποίας έσπευσαν άμεσα στο σπίτι και ξεκίνησαν τις έρευνες.

Κατά τις έρευνες, εντόπισαν ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο το οποίο φέρεται να ήταν κρυμμένο σε εξωτερικό χώρο του σπιτιού μέσα σε γλάστρα.

Πιθανολογείται η αδιαθεσία των μαθητών να οφείλεται στη χρήση αυτού του ηλεκτρονικού τσιγάρου σε συνδυασμό με αλκοόλ. Ωστόσο ακόμη η έρευνα δεν έχει καταλήξει, ενώ το συγκεκριμένο τσιγάρο εστάλη από την Αστυνομία στο χημείο του κράτους.

Από την πλευρά τους οι τρεις ανήλικοι που οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο, φέρεται να είπαν ότι έκαναν χρήση του τσιγάρου.

Οι αστυνομικοί προσήγαναν τους μαθητές που συμμετείχαν στο πάρτι, ενώ δύο από αυτούςσυνελήφθησαν καθώς φέρεται να είχαν φέρει το εν λόγω ηλεκτρονικό τσιγάρο. Να σημειωθεί ότι η αστυνομία συνέλαβε και τους γονείς των δύο ανηλίκων.

Πηγή: skai.gr

