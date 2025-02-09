Σήμερα, 9 Φεβρουαρίου, είναι του Τελώνου και Φαρισαίου και η Αρχή του Τριωδίου. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινά επισήμως η περίοδος της Αποκριάς και τα καρναβάλια σε όλη τη χώρα.
Ηδη από χθές πολλοί δήμοι της χώρας κινούνται σε αποκριάτικους ρυθμούς και όλες οι μεγάλες πόλεις - με επίκεντρο την Πάτρα - προετοιμάζονται πυρετωδώς για την μεγάλη καρναβαλική τους παρέλαση.
Διαβάστε σχετικά: Ποια είναι η φετινή βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού – Κούκλα, χορεύτρια και βοηθός μικροβιολόγου
Στην Πάτρα και την Ξάνθη (με βασίλισσα του Καρναβαλιού την Κόνι Μεταξά), η Μεγάλη Παρέλαση θα γίνει την Κυριακή, 2 Μαρτίου.
Δείτε φωτογραφίες από την έναρξη των καρναβαλικών εκδηλώσεων χθες, Σάββατο, στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου:
