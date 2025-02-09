Λογαριασμός
Que te la pongo! Ξεκινούν σήμερα επισήμως τα καρναβάλια 

Ηδη πολλοί δήμοι της χώρας κινούνται σε αποκριάτικους ρυθμούς και όλες οι πόλεις προετοιμάζονται για την μεγάλη καρναβαλική τους παρέλαση

αποκριες

Σήμερα, 9 Φεβρουαρίου, είναι του Τελώνου και Φαρισαίου και η Αρχή του Τριωδίου. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινά επισήμως η περίοδος της Αποκριάς και τα καρναβάλια σε όλη τη χώρα. 

Ηδη από χθές πολλοί δήμοι της χώρας κινούνται σε αποκριάτικους ρυθμούς και όλες οι μεγάλες πόλεις - με επίκεντρο την Πάτρα - προετοιμάζονται πυρετωδώς για την μεγάλη καρναβαλική τους παρέλαση. 

Διαβάστε σχετικά: Ποια είναι η φετινή βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού – Κούκλα, χορεύτρια και βοηθός μικροβιολόγου

Στην Πάτρα και την Ξάνθη (με βασίλισσα του Καρναβαλιού την Κόνι Μεταξά),  η Μεγάλη Παρέλαση θα γίνει την Κυριακή, 2 Μαρτίου. 

Δείτε φωτογραφίες από την έναρξη των καρναβαλικών εκδηλώσεων χθες, Σάββατο, στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου:

μοσχατο

μοσχατο

μοσχατο

μοσχατο

μοσχατο

μοσχατο

