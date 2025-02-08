Για τα νέα βίντεο από την εμπορική αμαξοστοιχία 63503, η οποία διέρχεται μέσα από τις σήραγγες, λίγα λεπτά πριν τη σύγκρουση με το Intercity στις 28 Φεβρουαρίου 2023, στα Τέμπη, έσπευσε να δώσει διευκρινίσεις ο Βασίλης Καπερνάρος, πληρεξούσιος δικηγόρος της εταιρείας Interstar Security, η οποία έχει αναλάβει τη φύλαξη και βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου.

«Ό,τι ζητήθηκε από τις αρμόδιες Αρχές δόθηκε σε άμεσο χρόνο 2 ή 3 ημερών ανάλογα τον όγκο δεδομένων των βίντεο ή το γεωγραφικό σημείο από το οποίο έπρεπε να συλλέξουμε τον σκληρό δίσκο του αντίστοιχου καταγραφικού καμερών. Δεν υπήρξε ποτέ καμία καθυστέρηση, πόσω μάλλον 1,5 ή 2 ετών όπως κυκλοφόρησε στις ειδήσεις», αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση από τον κ. Καπερνάρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σημαντικά σημεία του ιστορικού διαχείρισης του αποδεικτικού υλικού από πλευράς της εταιρείας security 'Interstar":

1. Ό,τι ζητήθηκε από τις αρμόδιες αρχές, δόθηκε σε άμεσο χρόνο 2 ή 3 ημερών ανάλογα του όγκου δεδομένων των βίντεο ή το γεωγραφικό σημείο από το οποίο έπρεπε να συλλέξουμε τον σκληρό δίσκο του αντίστοιχου καταγραφικού καμερών. Δεν υπήρξε ποτέ καμία καθυστέρηση, πόσο μάλλον 1,5 ή 2 ετών όπως κυκλοφόρησε στις ειδήσεις.

2. Τα καταγραφικά των καμερών είναι ρυθμισμένα βάσει της νομοθεσίας, στις 15 ημέρες εγγραφής. Στη συνέχεια γίνεται επανεγγραφή πάνω από το υπάρχον υλικό. Τα καταγραφικά είναι περιουσία του ΟΣΕ και χωρίς νομική εντολή, δεν επιτρέπεται να γίνει καμία τροποποίηση στη ρύθμιση αυτή, ή εξαγωγή βίντεο.

3. Η εταιρία κατέβαζε και χορηγούσε εντός των 15 ημερών, ΜΟΝΟ τα βίντεο που ζητούσαν οι αρμόδιες αρχές και τα οποία εκείνο το χρονικό διάστημα (από τις 28/02/23 και μέχρι και 15 μέρες μετά), αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο την επιβατική αμαξοστοιχία. Δεν ζητήθηκε τίποτα που να αφορά την εμπορική αμαξοστοιχία στο συγκεκριμένο 15νθήμερο.

4. Παρ' όλα αυτά, όπως πρόσφατα διαπιστώθηκε, εντός του ανωτέρω 15νθημέρου και συγκεκριμένα στις 02/03/23 και 09/03/23, χειριστής του Επιχειρησιακού Κέντρου της εταιρίας, κατέβασε 3 βίντεο από 2 σημεία τα οποία δεν ζητήθηκαν ποτέ και δεν αποτελούν Σιδηροδρομικό Σταθμό. (Διευκρινίζεται ότι όλα τα βίντεο τα οποία ζητήθηκαν από την εταιρία, αφορούσαν τα αποκλειστικά και μόνο σημεία των Σιδηροδρομικών σταθμών και όχι άλλες εγκαταστάσεις).

5. Τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε ενδελεχέστατη έρευνα για το θέμα σε σχέση με τη σύνθεση και το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας η οποία βγήκε στη δημοσιότητα. Η Διοίκηση της εταιρίας τόσο λόγω της επικαιρότητας όσο και σε συνέχεια της λανθασμένης ονομασίας του σημείου που είχε περιληφθεί στην σχετική παραγγελία του Εφέτη Ανακριτή, για τη χορήγηση των σκληρών δίσκων από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης αντί του Εμπορευματικού Σταθμού (όπως εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι εννοούσαν και όπως προκύπτει και από τη σχετική αλληλογραφία), έδωσε ρητή εντολή να ερευνηθούν όλοι οι υπολογιστές καθώς και οι 889 κάμερες του Επιχειρησιακού Κέντρου που χρησιμοποιούνται για την απομακρυσμένη λήψη αρχείων, μήπως τυχόν και υπάρχει κάποιο επιπλέον αρχείο καταγραφής σχετικό με την υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών, το οποίο ενδεχομένως δεν έχει ζητηθεί από τις αρχές που διενεργούν την ανάκριση. Κατά την έρευνα αυτή βρέθηκαν τα τρία αρχεία (βιντεοληπτικό υλικό) τα οποία προέρχονται από κάμερες, υλικό από τις οποίες ουδέποτε μας ζητήθηκε και από κανέναν και απεικονίζουν καθαρά τη διέλευση της εμπορικής αμαξοστοιχίας με κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, λίγο πριν τη σύγκρουσή της με την επιβατική αμαξοστοιχία. Η εταιρία άμεσα δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της και με δική της πρωτοβουλία, παρέδωσε στον Εφέτη Ανακριτή όλα όσα ήδη είναι γνωστά ως παραδοθέντα στη Δικαιοσύνη, σε σχέση με την έρευνα που διεξάγεται".

Αθήνα, 8/2/2025

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Βασίλειος Καπερνάρος»

