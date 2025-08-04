«Χαμόγελα» μοίρασε η χθεσινή κλήρωση του Τζόκερ για Βολιώτη, ο οποίος με δύο απλές στήλες αξίας 2 ευρώ, κατάφερε να προβλέψει τα πέντε νούμερα και είναι ένας από τους 6 τυχερούς που κερδίζουν από 100.000 ευρώ.

Το τυχερό δελτίο παίχτηκε στο πρακτορείο Π. Καψιώχας-Δ. Καραντάκος Ελ. Βενιζέλου 3Δ, στο κέντρο του Βόλου, σύμφωνα με το magnesianews.gr.

Υπενθυμίζεται πως οι τυχεροί αριθμοί που πληρώθηκαν είναι 1, 8, 11, 20, 22 και ο αριθμός Τζόκερ 16.

Στην πρώτη κατηγορία (5+1) σημειώθηκε νέο τζάκ ποτ και τη νέα κλήρωση της Τρίτης το ποσό που θα μοιράσει ξεπερνά τα 20.000.000 €.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.