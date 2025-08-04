Για την περίπτωση του 15χρονου Δημήτρη ο οποίος υπεβλήθη σε μεταμόσχευση ύπατος στο Νοσοκομείο Molinette στο Τορίνο μετά από θερμοπληξία που υπέστη μίλησε στο πρακτορείο Ansa ο Ιταλός χειρουργός που πραγματοποίησε την επέμβαση, λέγοντας πως «αυτή είναι η πρώτη περίπτωση θερμοπληξίας σε τόσο νεαρό ασθενή».

Όπως αναφέρεται στο ιταλικό πρακτορείο, η θερμοκρασία του 15χρονου την ημέρα που έπαθε τη θερμοπληξία ενώ έκανε πεζοπορία στα Ιωάννινα έφτασε τους 42 βαθμούς Κελσίου με αποτέλεσμα να υποστεί σπασμούς και να πέσει σε κώμα.

Σημειώνεται ότι το σώμα του δεν μπορεί να ιδρώσει, λόγω ανιδρωσίας, μια σπάνια ασθένεια, και παραλίγο να πεθάνει από θερμοπληξία.

Ο Ρενάτο Ρομανιόλι, διευθυντής του Κέντρου Μεταμόσχευσης Ήπατος και του Τμήματος Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων στη Città della Salute e della Scienza στο Τορίνο, υποστήριξε ότι «η λειτουργία του ήπατος είναι και να κρατά σε λειτουργία τον εγκέφαλο εξουδετερώνοντας τις τοξικές ουσίες που σε διαφορετική περίπτωση θα οδηγούσαν σε ένα μη αναστρέψιμο κώμα. Ο στόχος της μεταμόσχευσης είναι να διατηρήσουμε τη λειτουργία του εγκεφάλου» εξηγεί ο Ιταλός χειρουργός. Όπως είπε, «η λειτουργία του μεταμοσχευμένου ήπατος ανέκαμψε πολύ γρήγορα και ο 15χρονος έχει πλέον αποσωληνωθεί, είναι ξύπνιος και παρουσιάζει μια σταθερή και προοδευτική νευρολογική ανάρρωση». Οι γονείς του είναι μαζί του στο Τορίνο: «Η μητέρα έφτασε με τον γιο της, ο πατέρας 24 ώρες αργότερα, και είναι ευγνώμονες στην Ιταλία και το έργο μας», αναφέρει ο Ρομανιόλι. «Αναμένεται να περάσει άλλη μια εβδομάδα ή δέκα ημέρες στο νοσοκομείο και στη συνέχεια θα επιστρέψει στο σχολείο τον Σεπτέμβριο».

«Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση που αντιμετωπίσαμε με ανίδρωση, καθώς και ο νεότερος από τους τρεις που έφτασαν στα επείγοντα με θερμοπληξία: οι άλλοι δύο ήταν ενήλικες», εξηγεί ο Ρομανιόλι. «Η εφίδρωση υποτίθεται ότι διαχέει την υπερβολική θερμότητα του σώματος, διατηρώντας έτσι χαμηλή τη θερμοκρασία του σώματος. Ωστόσο, αυτό το αγόρι έχει αυτή τη συγγενή ανεπάρκεια. Είναι ένα μεμονωμένο πρόβλημα. Κατά τα άλλα είναι καλά, αλλά επιδεινώνεται το πρόβλημα σε ζεστό καιρό και με σωματική άσκηση, ειδικά αν είναι εκτός σπιτιού, και απέχει πολύ από το να είναι σε θέση να διαχειριστεί την κατάσταση. Είναι προφανές ότι ένα αγόρι με αυτά τα προβλήματα δεν πρέπει να βρίσκεται στον ήλιο για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ή να ασκείται σε ζεστό περιβάλλον. Νομίζω ότι θα το θυμάται αυτό για το υπόλοιπο της ζωής του. Οι Έλληνες γιατροί ήταν εξαιρετικοί στο να κατανοήσουν τι συνέβαινε» εξηγεί ο χειρούργος.

«Τόσο οι φίλοι του όσο και οι Έλληνες γιατροί», συνεχίζει ο κ. Ρομανιόλι, «έκαναν καλή δουλειά στο να κατανοήσουν τι συνέβαινε, αλλά η σοβαρή βλάβη στο συκώτι του υπήρχε ήδη. Το νοσοκομείο μας, η Πόλη Υγείας και Επιστήμης μας, είναι ένας τεράστιος δημόσιος οργανισμός ικανός να κάνει αυτά τα "θαύματα". Είναι δυνατά επειδή έχουμε όλη την εμπειρία για να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις δεν έχουν ορισμένες πτυχές, αλλά εμείς έχουμε τα πάντα. Η πρόκληση είναι να διατηρηθεί η λειτουργία του όσο το δυνατόν καλύτερα για το μέλλον». Οι γονείς του αγοριού βρίσκονται και οι δύο στο Τορίνο.

«Το 90% των παιδιατρικών ληπτών μοσχεύματος ήπατος έχουν ποιότητα ζωής ίση με τους συνομηλίκους τους. Το ήπαρ παίζει θεμελιώδη ρόλο στη ζωή των ανθρώπων» καταλήγει ο χειρούργος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.