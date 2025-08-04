Θύμα πρωτοφανούς απάτης έπεσε γυναίκα στην Πάτρα, όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από υποτιθέμενο λογιστή ο οποίος της εξιστόρισε ένα απίθανο “περιστατικό”.

Ειδικότερα της ανέφερε πως τα χρυσαφικά που έχει της είναι …αδήλωτα και πως πάνω από το σπίτι της στην περιοχή των Συνόρων, πετάει drone της Εφορίας το οποίο και θα τα καταγράψει!

Την έπεισε λοιπόν πως για να γλιτώσει τις “συνέπειες” θα πρέπει να εισφέρει στην καταγραφή των χρυσαφικών και πράγματι μετά από λίγη ώρα στο σπίτι της έφτασε ο βοηθός “του “λογιστή”. Η γυναίκα του έδωσε τα κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ και εκείνος τα άρπαξε και εξαφανίστηκε.

Πηγή: Tempo 24

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.