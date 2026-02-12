Μοτοπορεία πραγματοποίησαν ανήμερα της Τσικνοπέμπτης (12/2), οι διανομείς της efood στην Αθήνα ξεκινώντας από τη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Αλεξάνδρας και καταλήγοντας στα γραφεία της εταιρείας στο Νέο Ηράκλειο, σύμφωνα με το ΕΡΤ NEWS.

Παράλληλα οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε 24ωρη απεργία, η οποία αποτελεί κλιμάκωση των στάσεων εργασίας που είχαν πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Νοεμβρίου.

Οι διανομείς διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας ενώ όπως αναφέρουν, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα, η διοίκηση της efood αποφεύγει τις διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το καθεστώς όσων εργάζονται ως freelancers.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκονται, οι ΣΣΕ, η διαφάνεια στον αλγόριθμο κατανομής των παραγγελιών, οι αμοιβές, καθώς και ζητήματα υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία.

Στην απεργία συμμετέχουν, εκτός από το σωματείο της Αττικής, και τα σωματεία Θεσσαλονίκης, Καλαμάτας και Βόλου.

Οι διανομείς κάνουν λόγο για «ξεκάθαρο μήνυμα» προς την εταιρεία ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούν, όπως τονίζουν, «την αδιαλλαξία και την απουσία ουσιαστικών διαπραγματεύσεων», διεκδικώντας σαφείς δεσμεύσεις για τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Πηγή: skai.gr

