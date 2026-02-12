Στη δημοσιότητα έδωσε η Προεδρία της Κυβέρνησης τον πλήρη κατάλογο των δώρων που δέχθηκαν το 2025, σε επίσημες συναντήσεις τους, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και υπουργοί της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Προεδρίας, πρόκειται για αντικείμενα «με ιδιαίτερη εθνική, ιστορική, πολιτιστική ή καλλιτεχνική αξία».

Όπως επισημαίνεται τα αντικείμενα που προσφέρονται ως δώρα στα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς, περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου εφόσον:

1. Η εκτιμώμενη αξία τους υπερβαίνει τα διακόσια (200) ευρώ,

2. Η εκτιμώμενη αξία είναι έως και διακόσια (200) ευρώ ή πρόκειται για αναλώσιμα αγαθά, εφόσον το μέλος της Κυβέρνησης ή ο Υφυπουργός στον οποίο προσφέρθηκε το δώρο δηλώσει ότι επιθυμεί να περιέλθει αυτό στην κυριότητα του Δημοσίου.

Ενδεικτικά, ο πρωθυπουργός έλαβε:

- «Φάτνη από αλάβαστρο με μπρούτζινα στοιχεία» – 22.12.2025 Δωρητής: Mahmoud Abbas, Πρόεδρος Παλαιστινιακής Αρχής.

- «Χειροποίητο παραδοσιακό χαλί (150cm X 200cm) από μαλλί» 13.01.2025 – Δωρητής: Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, Πρίγκιπας – Διάδοχος Σαουδικής Αραβίας.

- «Δύο μικρά χαλιά μάλλινα χειροποίητα» – 16.11.2025 – Δωρητής: Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Πρόεδρος Ουκρανίας

- «Ασημένιος δίσκος εγχάρακτος διαμ. 21εκ» – 02.12.2025 – Δωρητής: Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος.

