Στη δημοσιότητα έδωσε η Προεδρία της Κυβέρνησης τον πλήρη κατάλογο των δώρων που δέχθηκαν το 2025, σε επίσημες συναντήσεις τους, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και υπουργοί της κυβέρνησης.
Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Προεδρίας, πρόκειται για αντικείμενα «με ιδιαίτερη εθνική, ιστορική, πολιτιστική ή καλλιτεχνική αξία».
Όπως επισημαίνεται τα αντικείμενα που προσφέρονται ως δώρα στα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς, περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου εφόσον:
1. Η εκτιμώμενη αξία τους υπερβαίνει τα διακόσια (200) ευρώ,
2. Η εκτιμώμενη αξία είναι έως και διακόσια (200) ευρώ ή πρόκειται για αναλώσιμα αγαθά, εφόσον το μέλος της Κυβέρνησης ή ο Υφυπουργός στον οποίο προσφέρθηκε το δώρο δηλώσει ότι επιθυμεί να περιέλθει αυτό στην κυριότητα του Δημοσίου.
Ενδεικτικά, ο πρωθυπουργός έλαβε:
- «Φάτνη από αλάβαστρο με μπρούτζινα στοιχεία» – 22.12.2025 Δωρητής: Mahmoud Abbas, Πρόεδρος Παλαιστινιακής Αρχής.
- «Χειροποίητο παραδοσιακό χαλί (150cm X 200cm) από μαλλί» 13.01.2025 – Δωρητής: Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, Πρίγκιπας – Διάδοχος Σαουδικής Αραβίας.
- «Δύο μικρά χαλιά μάλλινα χειροποίητα» – 16.11.2025 – Δωρητής: Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Πρόεδρος Ουκρανίας
- «Ασημένιος δίσκος εγχάρακτος διαμ. 21εκ» – 02.12.2025 – Δωρητής: Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος.
