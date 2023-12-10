Κατά, περίπου, 20 %, ακριβότερα σε σχέση με πέρυσι, θα κοστίσει φέτος το τραπέζι των Χριστουγέννων, όπως υπολογίζει το ΙΝΚΑ - Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας.

Σε ανακοίνωσή της η οργάνωση καταναλωτών αναφέρει ότι διενήργησε έρευνα τιμών και προκύπτει ότι, το φετινό τραπέζι των Χριστουγέννων θα κοστίσει, περίπου, 147,15 ευρώ ενώ πέρυσι την πρωτοχρονιά, για τα ίδια είδη, το κόστος ήταν 119,25 ευρώ. Επιπλέον υπογραμμίζεται ότι στον υπολογισμό του κόστους δεν έχει ληφθεί υπόψη η τιμή για το ελαιόλαδο, το ηλεκτρικό ρεύμα και για τα λεμόνια.

Πιο αναλυτικά αναφέρονται οι εξής τιμές για ένα τραπέζι 4 ατόμων:

2 κιλά γαλοπούλα (11 ευρώ το κιλό) 22 ευρώ

2 κιλά παϊδάκια (13 ευρώ το κιλό) 26 ευρώ

1 κιλό λουκάνικα (9 ευρώ το κιλό) 9 ευρώ

Ντομάτες 300 γραμμάρια ( 2,5 ευρώ το κιλό) 0,75 ευρώ

Αγγούρι 1 ×0,70 ευρώ

Κρεμμύδια φρέσκα το ματσάκι 0,70 ευρώ

Λάχανο μάπα 1,5 ευρώ

Καρότα ( 2 το κιλό ) 1 ευρώ

Πατάτες 1,2 το κιλό

Τυρί φέτα (13 ευρώ το κιλό) 6,5 ευρώ

Κασέρι γραβιέρα (17,90 ευρώ το κιλό) 9 ευρώ

Κρασί εμφιαλωμένο (0,750 ml) 14 ευρώ

Αναψυκτικά (8 × 0,85 ευρώ) 7 ευρώ

Μπύρες (2 ×2,10 ευρώ) 4,20 ευρώ

Μελομακάρονα Κουραμπιέδες (1 κιλό) 16 ευρώ

Γλυκά 12 ευρώ

Φρούτα 3 ευρώ

Γέμιση γαλοπούλας 12 ευρώ

Σύνολο: 147,15.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

