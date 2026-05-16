Τροχαίο στην Πατησίων με 2 τραυματίες: Συγκρούστηκαν 3 ΙΧ με 2 μοτοσικλέτες

Τροχαία

Σύγκρουση τριών αυτοκινήτων με δύο μοτοσικλέτες σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πατησίων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 18.00 στη συμβολή της Λεωφόρου Πατησίων με την οδό Αγαθουπόλεως.  

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ακριβή κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

TAGS: τροχαίο Πατησίων σύγκρουση τραυματίες
