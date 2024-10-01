Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Τρίτη (1/10) στη Γλυφάδα, όπου άδειο τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη συμβολή Πανδώρας και Ζαμάνη.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τρία άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας εκ των τριών, ένας 65χρονος είχε αιμορραγία στο κεφάλι, ωστόσο, δεν είναι κανείς πολύ σοβαρά.

