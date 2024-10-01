Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τροχαίο στην Γλυφάδα: Τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο - 3 τραυματίες

Στη συμβολή Πανδώρας και Ζαμάνη - Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν 3 άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο - Κανείς δεν είναι πολύ σοβαρά

ΕΚΑΒ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Τρίτη (1/10) στη Γλυφάδα, όπου άδειο τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη συμβολή Πανδώρας και Ζαμάνη.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά τρία άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας εκ των τριών, ένας 65χρονος είχε αιμορραγία στο κεφάλι, ωστόσο, δεν είναι κανείς πολύ σοβαρά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σύγκρουση λεωφορείο αυτοκίνητο τροχαίο Γλυφάδα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark