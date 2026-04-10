Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Παρασύρθηκε πεζή 65χρονη, διεκομίσθη στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε η 65χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά) στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3 όταν η γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο, ένα ΙΧ όμως την παρέσυρε με αποτέλεσμα να την τραυματίσει πολύ σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο και Κινητή Μονάδα, την επανάφεραν στη ζωή ωστόσο μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου” αφού διασωληνώθηκε.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Πηγή: skai.gr

