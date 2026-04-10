Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πάτρα: Νεκρή 92χρονη που είχε παγιδευτεί

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα 5ου ορόφου, στη συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Παναχαϊκού, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr, ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο, ενώ πυκνοί καπνοί από το φλεγόμενο διαμέρισμα έχουν προκαλέσει πανικό στην περιοχή.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η πυρκαγιά εξελίχθηκε σε τραγωδία, καθώς μία 92χρονη γυναίκα που ήταν εγκλωβισμένη στο κτίριο, εντοπίστηκε νεκρή παρά τις υπερπροσπάθειες των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Παράλληλα, έχει πραγματοποιηθεί εκκένωση της πολυκατοικίας, ενώ η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στους γύρω δρόμους, καλώντας τους οδηγούς να αποφεύγουν το σημείο.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Πηγή: skai.gr

