Βανδάλισαν το γλυπτό του Καβάφη στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους έγινε το γλυπτό του Κωνσταντίνου Καβάφη που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, μόλις έναν μήνα μετά την τοποθέτησή του στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, αποτέλεσμα του βανδαλισμού ήταν να σπάσει ένα κομμάτι του γλυπτού.

Ο δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με τον γλύπτη, τον χαλκοχύτη αλλά και το τμήμα πολιτιστικής κληρονομιάς, προχώρησε άμεσα στην αποκατάσταση του μνημείου.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις καθώς η τοποθέτηση του έργου πριν από έναν μήνα είχε μεγάλη απήχηση στον κόσμο.

Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν τον δράστη που προκάλεσε ζημιά στο γλυπτό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.