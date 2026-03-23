Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της Χαριλάου Τρικούπη με τη Σολωμός στα Εξάρχεια, νωρίς το βράδυ της Δευτέρας, με ένα όχημα να εκτρέπεται της πορείας του, να «καβαλά» το πεζοδρόμιο και να πέφτει οριακά πάνω σε κατάστημα εστίασης.



Την ώρα του ατυχήματος δεν περνούσαν πεζοί από το σημείο, κάτι που ενδεχομένως να οδηγούσε σε τραυματισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τραυματιστεί ελαφρά ένας διανομέας, ενώ ο οδηγός του ΙΧ προσήχθη.

Πηγή: skai.gr

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με αναφορές την ώρα του ατυχήματος -όπως και αργότερα- δεν λειτουργούσαν οι φωτεινοί σηματοδότες κυκλοφορίας.

