Τροχαίο με εγκλωβισμένο άνδρα στα Άνω Πατήσια

Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε στα Άνω Πατήσια, στη συμβολή της Καυταντζόγλου με τη λεωφόρο Ιωνίας, λίγο μετά τις έντεκα το βράδυ της Τετάρτης.

Ο οδηγός, γύρω στα 45, την ώρα που έμπαινε στο τούνελ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε στα κολονάκια στο άλλο ρεύμα. Διερχόμενοι οδηγοί ειδοποίησαν την Άμεση Δράση και στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής καθώς ο άνδρας ήταν εγκλωβισμένος στην καμπίνα, όπου είχαν ανοίξει και οι αερόσακοι.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να τον βγάλουν και σύμφωνα με πληροφορίες είχε τις αισθήσεις του όταν τον παρέλαβε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: skai.gr

