Τροχαίο κοντά στα ΚΤΕΛ Κηφισού: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε μία γυναίκα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η 68χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» και φέρεται να έχει τραυματιστεί ελαφρά

ΕΚΑΒ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο ύψος των ΚΤΕΛ στον Κηφισό, περίπου στις 11.45 με μια γυναίκα να τραυματίζεται ελαφρά καθώς παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 68χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» και φέρεται να έχει τραυματιστεί ελαφρά.

Δεν έχουν διευκρινιστεί, μέχρι στιγμής, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

