Τροχαίο δυστύχημα στη Μεσσηνία: Νεκρή 31χρονη

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής στην επαρχιακή οδό Μαραθόπολης – Βρωμονέρι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αυτοκίνητο ΙΧ που οδηγούσε 31χρονη γυναίκα, με κατεύθυνση προς Τραγάνα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εξετράπη της πορείας του, βγήκε από το οδόστρωμα και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε στύλο της ΔΕΗ. Στο σημείο κλήθηκαν πυροσβέστες από την Π.Υ. Γαργαλιάνων και απεγκλώβισαν την άτυχη οδηγό χωρίς τις αισθήσεις της.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έγινε άμεσα διακομιδή της στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Α.Τ. Γαργαλιάνων.

Πηγή: skai.gr

