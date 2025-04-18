Προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη της Ανακρίτριας και του Εισαγγελέα Κοζάνης κρίθηκε ο 38χρονος οδηγός φορτηγού που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στον Πολύμυλο Κοζάνης στο οποίο έχασε τη ζωή του ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και τραυματιστήκαν τέσσερα άτομα.

Στην ανάκριση που διήρκησε πάνω από 5 ώρες, ο 38χρονος οδηγός ισχυρίστηκε ότι δεν έτρεχε και ότι τηρούσε τα όρια ταχύτητας. Σύμφωνα με τον συνήγορό του Λάζαρο Κομπουλίδη, ζητήθηκε και κατατέθηκε κατά τη διάρκεια της απολογίας του κατηγορουμένου, το ανακτηθέν βίντεο της Εγνατίας οδού που δείχνει τι ακριβώς έχει συμβεί πριν το δυστύχημα. Όπως δήλωσε ο κ.Κομπουλίδης, "είναι τέτοια η πεποίθηση μας για το συμβαν που ζητήσαμε εμείς να κατατεθεί τώρα το συγκεκριμένο υλικό στη δικογραφία".

Σύμφωνα με τον κ.Κομπουλίδη, ο οδηγός του φορτηγού που είναι πατέρας δύο μικρών παιδιών, ζητά συγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων και τους τραυματίες.

Πηγή: skai.gr

