Σύρος: Βουβός πόνος και συγκίνηση στην περιφορά του Επιταφίου μέσα στα μνήματα

Βουβός πόνος, κατάνυξη και δάκρυα στα μάτια πλημμύρισαν σήμερα το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής το κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου στην Ερμούπολη της Σύρου, όπου τελέστηκε η περιφορά του Επιταφίου διά μέσου των μνημάτων.

Όπως αναφέρει το cyclades24, η Μεγάλη Παρασκευή, η ημέρα κορύφωσης του Θείου Δράματος για όλους τους Χριστιανούς, λαμβάνει εδώ έναν ιδιαίτερο και συγκλονιστικό χαρακτήρα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, το άψυχο σώμα του Ιησού περνά ανάμεσα από τους τάφους, φέρνοντας μαζί του όχι μόνο το πένθος για τη σταύρωση του Θεανθρώπου, αλλά και την προσωπική θλίψη των ανθρώπων για τις δικές τους απώλειες.

Ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου, κος Οδυσσέας Τσορμπατζόγλου, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και εκατοντάδες πιστοί συνόδευσαν τη λιτανεία με σεβασμό και βαθιά συγκίνηση. Οι ήχοι των πένθιμων εμβατηρίων από τη Φιλαρμονική του Δήμου ενίσχυσαν τη συγκινησιακή φόρτιση της τελετής.

Από νωρίς το πρωί, ο χώρος του Νεκροταφείου γέμισε από κόσμο που προσήλθε για να τιμήσει τους αγαπημένους του, να ανάψει ένα κερί και να αφήσει λίγα λουλούδια στα μνήματα. Κάθε οικογένεια που είχε χάσει έναν δικό της άνθρωπο, στεκόταν σιωπηλή δίπλα του, περιμένοντας τη στιγμή που θα περάσει από μπροστά τους το ιερό σύμβολο του μαρτυρίου και της θυσίας.

Στην τελετή προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος Β’, με την παρουσία του να προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη πνευματική βαρύτητα στη λιτανεία.

