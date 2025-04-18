Χιλιάδες είναι οι προσκυνητές που συρρέουν φέτος στο Άγιον Όρος προκειμένου να βρεθούν στο Περιβόλι της Παναγίας για την εορτή του Πάσχα, σύμφωνα με το voria.gr .

Όπως επισήμανε στην ΕΡΤ ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους στρατηγός ε.α. Αλκιβιάδης Στεφανής, φέτος 13.000 περίπου προσκυνητές θα βρεθούν στη Μοναστική Πολιτεία για την Ανάσταση του Κυρίου.

«Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως τη Μεγάλη Τετάρτη το κλίμα ήταν ήρεμο, ωστόσο από τη Μεγάλη Πέμπτη και μετά ο κόσμος είναι πολύς, αρκετοί είναι αυτοί που έρχονται να κάνουν Πάσχα στο Όρος, βρίσκω εδώ φίλους από όλη την Ελλάδα», επισήμανε ο κ. Στεφανής.

Μάλιστα τόνισε ότι υπάρχουν δύο δεδομένα που διαφοροποιούν τους αριθμούς των προσκυνητών του Πάσχα και το ένα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Αυτό έχει κάνει έναν μεγάλο αριθμό Ουκρανών και Ρώσων πιστών να μην έρχονται στο Όρος, έρχονται όμως προσκυνητές της ρωσικής και της ουκρανικής διασποράς από άλλες περιοχές της Ευρώπης», σημείωσε ο διοικητής του Όρους.

Επίσης, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν περιορίσει κατά πολύ τους προσκυνητές στα Ιεροσόλυμα και τον Πανάγιο Τάφο, με αποτέλεσμα όλοι αυτοί οι επισκέπτες να στρέφονται προς το Όρος.

Μεσοσταθμικά ο αριθμός των επισκεπτών στο Άγιον Όρος είναι 170.000 με 190.000, με το 1/3 να είναι ξένοι. Από τους ξένους προσκυνητές οι περισσότεροι είναι Ρουμάνοι, Σέρβοι και ακολουθούν οι Βούλγαροι.

«Όσο αυξάνει η ταραχή και η τοξικότητα στον έξω κόσμο, τόσο αυξάνει ο αριθμός των ανθρώπων που θέλουν να έρθουν στο 'Άγιον Όρος», σημείωσε ο κ. Στεφανής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.