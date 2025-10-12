Τροχαίο ατύχημα με τραυματία έναν αστυνομικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.
Γύρω στις 22:00, ταξί συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε ένστολος αστυνομικός, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Κλεισούρας.
Από τη σύγκρουση ο αστυνομικός τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο οδηγός του ταξί εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος και αναζητείται από τις αρχές.
