Θεσσαλονίκη: Τροχαίο ατύχημα με τραυματία αστυνομικό στην περιοχή της Καλαμαριάς - Αναζητείται οδηγός ταξί

Το τροχαίο συνέβη στη συμβολή Εθνικής Αντιστάσεως και Κλεισούρας - Ο οδηγός του ταξί εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος και αναζητείται από τις αρχές

Τροχαίο ατύχημα με τραυματία έναν αστυνομικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη

Γύρω στις 22:00, ταξί συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε ένστολος αστυνομικός, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Κλεισούρας. 

Από τη σύγκρουση ο αστυνομικός τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο οδηγός του ταξί εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος και αναζητείται από τις αρχές.

