Διασωληνωμένο σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία ένα κοριτσάκι μόλις ενός έτους που βρέθηκε αναίσθητο σε σπίτι στην Αχαρνών στα Πατήσια.

Το μωρό φέρεται να παρουσίασε τα σοβαρά προβλήματα υγείας από ναρκωτικά που φέρεται να είχε καπνίσει δίπλα του την Παρασκευή το βράδυ ο 27χρονος πατέρας του από την Αίγυπτο.

Ο πατέρας συνελήφθη χθες το πρωί από ομάδα της ΔΙΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές μετέβησαν στο σπίτι καθώς περίοικοι άκουσαν μία γυναίκα να φωνάζει βοήθεια.

