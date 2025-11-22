Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και τον εντοπισμό παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών, συνελήφθησαν τέσσερις οδηγοί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ένας εκ των οποίων κινούνταν με 230 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας κατά 130χλμ/ώρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας

Πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 5.000 έλεγχοι αλκοολομέτρησης και βεβαιώθηκαν 91 παραβάσεις.

Συγκεκριμένα, από το βράδυ της 21ης Νοέμβρη, ως τις πρώτες πρωινές ώρες της 22/11, ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, έγιναν 5.528 έλεγχοι. Σε 87 περιπτώσεις, η Αστυνομία επέβαλε τα προβλεπόμενα πρόστιμα και τις προβλεπόμενες κυρώσεις, ενώ οι τέσσερις που συνελήφθησαν, εκτός του ότι είχαν ένδειξη άνω του 0.60 mg/l., επέδειξαν περαιτέρω αξιόποινη συμπεριφορά.

Τα ξημερώματα της 22/11 οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε μέσω συσκευής ραντάρ, κινούνταν επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας με 230 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 100 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού, συνελήφθη αμέσως, ενώ κατά την υποβολή του σε έλεγχο αλκοολομέτρησης προέκυψε θετικό αποτέλεσμα.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και τον εντοπισμό παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών, θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

