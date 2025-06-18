Ανακοίνωση με αφορμή την καταγγελία οδηγού μοτοσικλέτας σύμφωνα με την οποία δέχθηκε βία από αστυνομικούς κατά τη διενέργεια τροχονομικού ελέγχου, εξέδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, την 03:25 ώρα της 12ης Απριλίου 2025 στο Ψυχικό, συνελήφθη ημεδαπός, καθώς κατελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας να οδηγεί δίκυκλη μοτοσυκλέτα υπό την επίδραση οινοπνεύματος με ποσοστό 1ης μέτρησης 0,59mg/l. Το άτομο ωστόσο αρνήθηκε να υποβληθεί σε 2η μέτρηση, επιχειρώντας να διαφύγει από το σημείο του ελέγχου, αντιστεκόμενος στη σύλληψή του και εξυβρίζοντας τους αστυνομικούς.

Ως εκ τούτου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, εξύβριση, καθώς και οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Κατά την απολογία του, ο συλληφθείς κατήγγειλε ότι υπέστη σωματικές βλάβες από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια του τροχονομικού ελέγχου. Για την καταγγελία ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης, ο οποίος παρήγγειλε την υποβολή του σχετικού προανακριτικού υλικού. Επιπλέον, ο καταγγέλλων μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις.

Παράλληλα, για την υπόθεση κινήθηκε η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη»

Πηγή: skai.gr

