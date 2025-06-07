Στιγμές πανικού επικράτησαν το μεσημέρι της Παρασκευής στο αεροδρόμιο της Νάξου, όταν σε αεροσκάφος της Olympic Air κατα την απογείωση, ακούστηκε ένας εκκωφαντικός ήχος, ο οποίος προερχόταν από τον δεξιό κινητήρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο θόρυβος σημειώθηκε την ώρα που το αεροπλάνο είχε ήδη αναπτύξει υψηλή ταχύτητα στον διάδρομο. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι επιβάτες που κάθονταν στις δεξιές θέσεις, παρατήρησαν ανάφλεξη στον δεξιό κινητήρα.

Επικράτησε αναστάτωση τόσο στους επιβάτες όσο και το πλήρωμα, ωστόσο οι πιλότοι κατάφεραν να ελέγξουν το αεροσκάφος και να επιστρέψουν με ασφάλεια.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια.

Δείτε φωτογραφίες:

Ανακοίνωση Aegean για αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους λόγω φωτιάς σε κινητήρα:

«Η AEGEAN ενημερώνει ότι στην πτήση ΟΑ 017 που εκτελείται από την Olympic Air, από την Νάξο με προορισμό την Αθήνα με 45 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος, λίγο μετά την απογείωση παρουσίασε ένδειξη φωτιάς σε έναν κινητήρα του αεροσκάφους. Σύμφωνα με τις εταιρικές διαδικασίες, ο κυβερνήτης αποφάσισε την επιστροφή του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Νάξου και ενημέρωσε το αεροδρόμιο για τα κατάλληλα μέτρα. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε, ο κυβερνήτης ενεργοποίησε προληπτικά τη διαδικασία εκκένωσης και ολοκληρώθηκε με ασφάλεια η αποβίβαση των επιβατών.

Η εταιρεία στέλνει νέο αεροσκάφος προκείμενου οι επιβάτες να μεταβούν στον προορισμό τους».

Πηγή: cyclades24.gr





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.