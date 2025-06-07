Λογαριασμός
Τραγωδία στον Κρήτη: Τουρίστρια πέθανε κατά τη διαδρομή προς την παραλία – Επιχείρηση διάσωσης για δύο γυναίκες

Τουρίστρια έχασε τις αισθήσεις της στον δρόμο προς τον Μπάλο. Παρά την επιχείρηση διάσωσης, διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σώθηκε η δεύτερη

Κρήτη: Τουρίστρια πέθανε κατά τη διαδρομή προς την παραλία

Τραγική κατάληξη είχε η πορεία δύο γυναικών προς την παραλία Μπάλου στον Κίσσαμο Χανίων στην Κρήτη.

Οι δύο τουρίστριες ακολούθησαν το μονοπάτι για την ακτή, όταν και για αδιευκρίνιστους λόγους η μια έχασε τις αισθήσεις της.

Άμεσα στήθηκε επιχείρηση διάσωσης από την πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο με 4 άνδρες, δύο οχήματα ενώ συνδρομή παρείχε και γιατρός στο σημείο.

Οι γυναίκες μεταφέρθηκαν από το μονοπάτι σε ασφαλές σημείο όπου και τις παρέλαβε το ΕΚΑΒ.

Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατος της μιας.

