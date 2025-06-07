Βοιωτία: Συνελήφθη 73χρονος για εμπρησμό από πρόθεση

Στη σύλληψη ενός 73χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για εμπρησμό από πρόθεση στη Βοιωτία ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο.

Eιδικότερα όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική «συνελήφθη σήμερα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Λιβαδειάς, ημεδαπός, για εμπρησμό από πρόθεση όταν έθεσε πυρκαγιά σε δύο ανεξάρτητες εστίες εκ των οποίων η μία σε αγροτική περιοχή και η δεύτερη εντός δασικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην Βοιωτία και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.171,875 ευρώ.

Ο συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο ανακριτή την Τρίτη 10 Ιουνίου 2025.

Πηγή: skai.gr

