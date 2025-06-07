Λογαριασμός
Μικέλ Πέλεκ: Συναγερμός στην Κρήτη για την εξαφάνιση της 65χρονης συγγραφέα από το Ισραήλ- Αγνοείται από τις 5/6

Σε εξέλιξη η επιχείρηση εντοπισμού της 65χρονης γυναίκας στην ευρύτερη περιοχή του Καβουσίου- Επισκεπτόταν για χρόνια το νησί και διέμενε πάντα για πολύ καιρό

Κρήτη: Αγνοείται 65χρονη συγγραφέα από το Ισραήλ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στην Ιεράπετρα Κρήτης, για τον εντοπισμό 65χρονης γυναίκας ισραηλινής καταγωγής, η οποία δεν έχει δώσει ίχνη από τις 5 Ιουνίου, με αποτέλεσμα την κινητοποίηση των αρχών.

Πρόκειται για την συγγραφέα Μικέλ Πέλεκ, 65 ετών, που είναι γνωστή στην περιοχή του Καβούσιου Ιεράπετρας, δεδομένου ότι για χρόνια επισκέπτεται την περιοχή όπου και διαμένει για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό της πυροσβεστικής, σήμερα ζητήθηκε και η συνδρομή της Υπηρεσίας, στις έρευνες εντοπισμού της αγνοούμενης. Η Π.Υ συμμετέχει με έναν διασωστικό σκύλο, drone και πεζοπόρο τμήμα διασωστών. Παράλληλα, στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικοί και κλιμάκιο του Λιμενικού που ερευνά από θαλάσσης περιοχές όπου μπορεί να μετέβη η αγνοουμένη, καθώς επίσης και μέλη εθελοντικών ομάδων διάσωσης.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η 65χρονη πήγαινε συχνά για πεζοπορία στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα οι έρευνες να έχουν μεγάλο εύρος επιχειρησιακών δράσεων για τον εντοπισμό της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ιεράπετρα Κρήτη συγγραφέας
