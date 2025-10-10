Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό περιστατικό που σημειώθηκε στην Τρίπολη, με την άγρια συμπλοκή δύο μαθητών 12 και 13 ετών ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Τετάρτης, καθώς έφευγαν από το σχολείο, τα δύο παιδιά τσακώθηκαν, με τον έναν ανήλικο να βγάζει μαχαίρι και να επιτίθεται στον άλλον, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο.

Στο βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το Star, ακούγεται το τραυματισμένο παιδί να φωνάζει: «Βοήθεια! Τι κάνεις;».

Ο πατέρας του 12χρονου, μιλώντας στο Star, περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη στιγμή που ο γιος του δέχτηκε τα χτυπήματα με μαχαίρι. «Του έριξε απανωτές μαχαιριές. Παραλίγο έλειψε να τρυπήσει η καρωτίδα του, στο χιλιοστό δεν τρύπησε. Το έχει τρυπήσει και πίσω από τον αυχένα και στο πλάι δυο μαχαιριές και στο ώμο, το σακάτεψε. Δεν σταμάταγε να τον χτυπάει. Βγήκε αιμόφυρτος στο δρόμο και ζήταγε βοήθεια».

Ο πατέρας του δεύτερου παιδιού λέει: «Τα παιδιά μετά που σχολάσανε τσακωθήκανε. Και κάποιος απ’ τους δύο είχε το μαχαίρι, το χρησιμοποίησαν και οι δύο πρώτα ο ένας μετά ο άλλος».

Και οι δυο ανήλικοι μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο της Τρίπολης. Ο 13χρονος έχει ελαφρύ τραύμα στο χέρι, ενώ o 12χρονος μεταφέρθηκε λόγω των σοβαρών τραυμάτων σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και νοσηλεύεται στην εντατική.

Η αστυνομία που επιλήφθηκε του συμβάντος έχει σχηματίσει δικογραφία σε βάρος των γονιών και των δύο, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, ενώ έχει βρεθεί και κατασχεθεί το μαχαίρι με το οποίο τραυματίστηκαν οι ανήλικοι.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.







