Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρίπολη: Άγρια συμπλοκή 13χρονων με μαχαιρώματα – Στο νοσοκομείο δύο μαθητές

Οι δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο της πόλης και στη συνέχει το ένα παιδί στην Αθήνα και να χειρουργηθεί = Συνελήφθησαν οι γονείς

μαχαιριές

Σοβαρότατο περιστατικό με ανήλικους σημειώθηκε την Τετάρτη στην Τρίπολη

Δύο 13χρονοι μαθητές φεύγοντας από το σχολείο, στο ύψος της οδού Καλαβρύτων, άρχισαν να τσακώνονται και ένα από τα παιδιά έβγαλε μαχαίρι. Στην προσπάθειά του να κάνει κακό στο συμμαθητή του, τραυματίστηκε και ο ίδιος. Αμέσως μεταφέρθηκαν στο Παναρκαδικό νοσοκομείο.

Ο ένας έφερε τραύματα στο χέρι, ενώ ο άλλος είχε μαχαιριές στον τράχηλο. Οι γιατροί, μάλιστα, τον έστειλαν στην Αθήνα για να χειρουργηθεί.

Δικογραφία σε βάρος των γονιών


Η αστυνομία που επιλήφθηκε του συμβάντος έχει σχηματίσει δικογραφία σε βάρος των γονιών και των δύο 13χρονων, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, ενώ έχει βρεθεί και κατασχεθεί το μαχαίρι με το οποίο τραυματίστηκαν οι ανήλικοι.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τρίπολη μαχαιριές Βία Ανηλίκων νοσοκομείο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark