Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν σε Ιόνιο και Αιγαίο, οι οποίοι σύμφωνα με την ΕΜΥ φτάνουν κατά τόπους τα 8 με 9 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση προβλέπεται από τις απογευματινές ώρες.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή, κλειστή είναι η γραμμή Αρκίτσα-Αιδηψός, Καβάλα-Πρίνου Θάσου ενώ στη γραμμή Κεραμωτή-Λιμένας Θάσου τα δρομολόγια εκτελούνται μόνο από το πλοίο «Άναξ».

Σε ισχύ είναι επίσης απαγορευτικό απόπλου στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη, Ρίο-Αντίρριο ενώ στη γραμμή Κυλλήνη -Κεφαλονιά τα δρομολόγια γίνονται μόνο με ημερολογιακή εγγραφή του πλοιάρχου.

Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν σε πολλές περιοχές καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.

