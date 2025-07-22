Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε θαλαμηγό σκάφος σημαίας Βουλγαρίας, στην περιοχή της μαρίνας Νικητής του δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό, στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το οποίο προέβη στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός, θαλάσσια ρύπανση ή ζημιές σε έτερα σκάφη.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα του Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

Βυθίστηκε τουριστικό σκάφος στη Διάπορο

Χθες το μεσημέρι, εξάλλου, επαγγελματικό εκμισθούμενο σκάφος με τρεις επιβαίνοντες βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή «Γαλάζια Νερά» νήσου Διαπόρου Σιθωνίας Χαλκιδικής. Οι επιβαίνοντες περισυλλέχθηκαν από ένα άλλο επαγγελματικό σκάφος και μεταφέρθηκαν, καλά στην υγεία τους, στην ακτή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή του Όρμου Παναγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

