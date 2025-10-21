Δράμα: Συνελήφθη σε Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών καταζητούμενος από την Interpol

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού, διωκόμενου με Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας, προχώρησαν χθες (20/10) αστυνομικοί Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, συνελήφθη στις 20 Οκτωβρίου 2025 το πρωί στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Παρανεστίου Δράμας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας, ένας αλλοδαπός, ο οποίος διώκεται με Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας για εμπόριο ή προμήθεια ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Εφετών Θράκης.

Πηγή: skai.gr

