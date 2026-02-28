Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Φεβρουαρίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά - Ανατολή ήλιου: 06:58 - Δύση ήλιου: 18:17 - Σελήνη 11.6 ημερών

Εορτολόγιο

Οι Οσίες Κύρα και Μαριάννα πού κατάγονταν από τη Βέρροια (Χαλέπι) της Συρίας και έζησαν στις αρχές του 5ου αιώνα μ.Χ. τιμώνται σήμερα, 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:    

Κύρα, Κυρά, Κυράτσα, Κυράτσω, Κυράτση, Κυρατσούδα
Μαριάννα
Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Τεό, Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα *

☀ Ανατολή ήλιου: 06:58 - Δύση ήλιου: 18:17
🌔  Σελήνη 11.6 ημερών

