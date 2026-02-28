Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Φεβρουαρίου

Οι Οσίες Κύρα και Μαριάννα πού κατάγονταν από τη Βέρροια (Χαλέπι) της Συρίας και έζησαν στις αρχές του 5ου αιώνα μ.Χ. τιμώνται σήμερα, 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο.



Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Κύρα, Κυρά, Κυράτσα, Κυράτσω, Κυράτση, Κυρατσούδα

Μαριάννα

Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Τεό, Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα *

☀ Ανατολή ήλιου: 06:58 - Δύση ήλιου: 18:17

🌔 Σελήνη 11.6 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.